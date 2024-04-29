Титов: то, как любители Ф-1 в России относятся к другим дисциплинам, это вечный разговор!

Генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов высказал мнение, что далеко не все российские поклонники Формулы-1 даже теоретически готовы следить за национальными гоночными чемпионатами.

«Львиная доля фанатов Формулы-1 в России с комфортом наблюдает за ней с дивана. Даже когда Ф-1 была в стране, хардкорные болельщики гораздо комфортнее чувствовали себя на диване с видео и таймингом. А уж то, с каким отношением любители Ф-1 относятся к другим дисциплинам, это вечный разговор!

На ралли формулисты ещё смотрят не свысока, готовы с ними сидеть в одной комнате, а когда ты начинаешь фанату Формулы-1 рассказывать про российское «кольцо», дрэг или дрифт, то такое ощущение, словно ему под носом развернули какую-то гадость. Хотя все упомянутые дисциплины в России хорошо развиваются, качественно организованы», — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.