Экклстоун: «Феррари» подписала Хэмилтона из-за самоутверждения

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что подписание семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари» больше продиктовано желанием статуса, нежели спортивным интересом.

«Люди посчитали, что «Феррари» поступила очень умно, взяв Хэмилтона, но я считаю, что тот факт, что Льюис ввязался во всё это, был продиктован эго.

Фред [Вассёр] знает его с начала карьеры, и то, что Джону Элканну удалось заполучить одного из ведущих пилотов Формулы-1, лучшего пилота Формулы-1 по мнению многих людей, является своего рода самоутверждением», — приводит слова Экклстоуна издание Racingnews365.

Напомним, Хэмилтон станет пилотом «Феррари» по окончании сезона-2024. По информации медиа, совокупные доходы британца в «Феррари» вырастут до $ 100 млн в год.