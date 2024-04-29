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Зайдль объяснил выбор в пользу Хюлькенберга

Зайдль объяснил выбор в пользу Хюлькенберга
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Генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль рассказал, почему в «Ауди» приняли решение подписать контракт с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом.

«Важно, чтобы пилот поддерживал наш проект с самого начала. Опытные пилоты помогут нам в плане мотивации и направления развития.

Гонщики также могут помочь нам в плане мотивации и направления развития. Поэтому Нико – прекрасный выбор. В его скорости сомнений нет. Из-за своего опыта, командной работы и отличного технического понимания он является тем, кто нам нужен», — приводит слова Зайдля Auto Motor Und Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «Ауди» поставило задачу генеральному директору проекта в Формуле-1 Андреасу Зайдлю сформировать состав пилотов на сезон-2025 до июня.

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