Жильцов: сложно бороться с поляками на трассе, которую они знают наизусть

Штурман Владимира Васильева Константин Жильцов подвёл итоги Бахи Польши, на которой их экипаж занял третье место, уступив Кшиштофу Холовчику и Якубу Пшигонски.



«В заключительный день Бахи Польши нас ждали спецучастки прошлого года: четыре коротких спецучастка общей сложностью 56 километров. Выиграть на них ничего нельзя, можно только проиграть. Поэтому нашей задачей было просто контролировать ситуацию и доводить гонку до финала. Надо было быть просто предельно осторожными, не начудить. Такие спецучастки сделаны для зрителей, но такие показательные истории тоже, наверное, нужны. Все прошло в штатном режиме, замечаний к машине не было, мы колеса не меняли, всё в порядке.



На Польской Бахе всегда традиционная история. Понятно, что бороться здесь с поляками, которые на этой трассе тренируются, знают ее наизусть, достаточно сложно, но мы пробовали. Я считаю, достаточно неплохо. Результат достигнут, набрана очередная порция очков, которые нам нужны. Борьба обостряется в Кубке мира – это отлично, будет интересно», — заявил Жильцов.



По результатам шести этапов Кубка мира по бахам Владимир Васильев опять переместился на первое место с 96 очками. Орландо Терранова вынужден был оформить сход из-за технических проблем. У него осталось 90 очков. Якуб Пшигонски, набрав 79 очков, вернул себе третью позицию, обогнав Мартина Прокопа, который пропустил этап и предпочел поехать не в Польшу, а в Казань для участия в чемпионате мира по мотосерфингу, где занял 18-е место.

Посмотреть видеообзор финального дня гонки можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной и Марины Максимовой.