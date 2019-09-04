Подтверждены штрафы Гасли и Ферстаппена на Гран-при Италии

Во время Гран-при Италии пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли будут оштрафованы из-за замены силовых установок на болидах. В «Хонде» сообщили, что на машинах пилотов установят новые, четвёртые версии двигателя. Ранее новые силовые установки появились на машинах Александера Албона и Даниила Квята, они были оштрафованы на этапе Формулы-1 в Бельгии.

«Мы переходим от одной классической трассы к другой, от Спа к Монце. Это — последний этап в Европе в этом году. В Италии будет домашняя гонка для «Торо Россо».

Мы планируем установить новые двигатели на всех наших болидах. Ранее их получили Албон и Квят. В связи с установкой четвёртой версии двигателей Гасли и Ферстаппен получат штрафы и начнут гонку с последних мест. Но мы верим, что они смогут удачно выступать. Мы получили важные данные в Спа, которые помогут сделать правильные настройки двигателя в рамках подготовки к гонке.

Постараемся максимизировать потенциал четвёртой версии двигателя и добиться положительных результатов», — цитирует технического директора «Хонды» Тойохару Танабе пресс-служба компании.