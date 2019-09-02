Пилоты «Ред Булл» использовали в Спа старую версию «Хонды»

Пилоты «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Александер Албон использовали на Гран-при Бельгии спецификацию двигателя «Хонды», с которой они выступали до Гран-при Франции, сообщает Autosport. В японском концерне не объяснили причины смены мотора, но отметили, что четвёртая спецификация мотора работает именно так, как это ожидалось.



Напомним, на Гран-при Бельгии новую спецификацию мотора установили на болиды гонщика «Ред Булл» Александера Албона и пилота «Торо Россо» Даниила Квята. Албон после пятничных тренировок вернулся с четвёртой спецификации силовой установки ко второй, а Квят провёл уик-энд с новым двигателем.



В ходе уик-энда лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен жаловался на проблемы с двигателем, а руководитель команды Кристиан Хорнер отметил, что проблемы были связаны с тем, что ресурс мотора уже на исходе.