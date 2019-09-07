Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят — 13-й

На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. По её итогам поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, третьим стал напарник британца Валттери Боттас.

Перед решающей попыткой пилоты долгое время пропускали друг друга вперёд в надежде на слипстрим, в результате на быстрый круг успели пойти лишь Шарль Леклер и Карлос Сайнс.



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатый результат, его напарник по команде Пьер Гасли стал пятнадцатым.



Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация



1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,307

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,039

3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,047

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,150

5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,532

6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,742

7. Карлос Сайнс («Макларен»)

8. Александер Албон («Ред Булл») — +0,714

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,191

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,208



Не прошли в третий сегмент



11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.20,517

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,615

13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.20,630

14. Ландо Норрис («Макларен») — 1.21,068

15. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.21, 125



Не прошли во второй сегмент



16. Ромен Грожан («Хаас»)

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

18. Джордж Расселл («Уильямс»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).