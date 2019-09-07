Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии, Квят — 13-й

На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии Формулы-1. По её итогам поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, третьим стал напарник британца Валттери Боттас.
Перед решающей попыткой пилоты долгое время пропускали друг друга вперёд в надежде на слипстрим, в результате на быстрый круг успели пойти лишь Шарль Леклер и Карлос Сайнс.
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатый результат, его напарник по команде Пьер Гасли стал пятнадцатым.
Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация
1. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,307
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,039
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,047
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,150
5. Даниэль Риккардо («Рено») — +0,532
6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +0,742
7. Карлос Сайнс («Макларен»)
8. Александер Албон («Ред Булл») — +0,714
9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,191
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,208
Не прошли в третий сегмент
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.20,517
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,615
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.20,630
14. Ландо Норрис («Макларен») — 1.21,068
15. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.21, 125
Не прошли во второй сегмент
16. Ромен Грожан («Хаас»)
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
18. Джордж Расселл («Уильямс»)
19. Роберт Кубица («Уильямс»)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
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