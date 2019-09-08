Риккардо — об аварии Перони: не мог поверить своим глазам

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от аварии пилота Формулы-3 Алекса Перони. Вчера, 7 сентября, в ходе гонки в Италии молодой гонщик попал в серьёзную аварию. К счастью, он в сознании и отделался относительно лёгкими травмами. У него диагностировали сотрясение мозга и повреждение позвонка.

«Это странно. Никогда не думал, что один маленький бордюр может оказать такое влияние. К сожалению, иногда должно что-нибудь случиться, чтобы мы могли осознать последствия. Никогда не смотрел на этот бордюр, как на какую-то угрозу. Не знаю, стал ли он своего рода трамплином, но я не мог поверить своим глазам. Вообще-то, я был рад увидеть повтор, его показ значил, что с пилотом всё более-менее нормально.

Перони австралиец и я немного знаком с ним. У него получалась неплохая гонка и я хотел ему отправить сообщение. Собирался это сделать, а потом случилось это. Мы немного контактировали после аварии, он в порядке. У него повреждение позвонка, но по большей части всё нормально. Это очередной урок для всех нас. Теперь мы знаем, что в таких скоростных поворотах не должно быть таких бордюров", — приводит слова Риккардо Crash.