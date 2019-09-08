Риккардо — об аварии Перони: не мог поверить своим глазам

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от аварии пилота Формулы-3 Алекса Перони. Вчера, 7 сентября, в ходе гонки в Италии молодой гонщик попал в серьёзную аварию. К счастью, он в сознании и отделался относительно лёгкими травмами. У него диагностировали сотрясение мозга и повреждение позвонка.
«Это странно. Никогда не думал, что один маленький бордюр может оказать такое влияние. К сожалению, иногда должно что-нибудь случиться, чтобы мы могли осознать последствия. Никогда не смотрел на этот бордюр, как на какую-то угрозу. Не знаю, стал ли он своего рода трамплином, но я не мог поверить своим глазам. Вообще-то, я был рад увидеть повтор, его показ значил, что с пилотом всё более-менее нормально.
Перони австралиец и я немного знаком с ним. У него получалась неплохая гонка и я хотел ему отправить сообщение. Собирался это сделать, а потом случилось это. Мы немного контактировали после аварии, он в порядке. У него повреждение позвонка, но по большей части всё нормально. Это очередной урок для всех нас. Теперь мы знаем, что в таких скоростных поворотах не должно быть таких бордюров", — приводит слова Риккардо Crash.
- 8 сентября 2019
-
16:13
-
16:06
-
15:01
-
13:50
-
12:47
-
11:38
-
11:00
-
10:01
-
03:37
-
02:58
-
02:25
-
00:11
- 7 сентября 2019
-
23:14
-
23:09
-
23:03
-
22:46
-
22:45
-
22:40
-
22:29
-
22:08
-
21:57
-
21:50
-
21:36
-
21:05
-
20:49
-
20:16
-
20:00
-
19:48
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:20
-
19:13
-
19:10
-
18:55