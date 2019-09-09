Сайнс останется в X-raid Mini на «Дакаре»-2020

Двукратный чемпион мира по классическому ралли и двукратный победитель ралли-рейда «Дакар» испанец Карлос Сайнс второй раз подряд примет участие в знаменитой гонке за рулём Mini John Cooper Works Buggy, сообщает Motorsport.com.
В 2019 году Сайнс принял участие в «Дакаре» в составе X-raid и даже выиграл один этап, но в итоговой классификации класса внедорожников занял лишь 13-е место. Предыдущие четыре года на «Дакаре» испанский спортсмен провёл в составе заводской команды «Пежо». Первые три попытки закончились сходами, а вот в 2018 году гонщик выиграл два этапа и победил в общем зачёте класса внедорожников, повторив своё достижение 2010 года — тогда Карлос первенствовал в составе «Фольксвагена», выиграв два этапа.
В девяностые годы Сайнс-старший, чей сын выступает в Формуле-1 за «Макларен», в составе «Тойоты» дважды стал сильнейшим в WRC: в 1990-м и в 1992-м.
- 9 сентября 2019
-
16:31
-
16:18
-
15:54
-
15:12
-
14:40
-
14:23
-
13:44
-
12:49
-
11:50
-
10:51
-
10:02
-
09:30
-
00:42
- 8 сентября 2019
-
23:34
-
22:40
-
22:26
-
21:45
-
21:33
-
21:29
-
21:10
-
20:58
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:36
-
20:31
-
20:22
-
20:10
-
19:56
-
19:55
-
19:43
-
19:20
-
18:37
-
18:37
-
18:18