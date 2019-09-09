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Сайнс останется в X-raid Mini на «Дакаре»-2020

Сайнс останется в X-raid Mini на «Дакаре»-2020
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Двукратный чемпион мира по классическому ралли и двукратный победитель ралли-рейда «Дакар» испанец Карлос Сайнс второй раз подряд примет участие в знаменитой гонке за рулём Mini John Cooper Works Buggy, сообщает Motorsport.com.

В 2019 году Сайнс принял участие в «Дакаре» в составе X-raid и даже выиграл один этап, но в итоговой классификации класса внедорожников занял лишь 13-е место. Предыдущие четыре года на «Дакаре» испанский спортсмен провёл в составе заводской команды «Пежо». Первые три попытки закончились сходами, а вот в 2018 году гонщик выиграл два этапа и победил в общем зачёте класса внедорожников, повторив своё достижение 2010 года — тогда Карлос первенствовал в составе «Фольксвагена», выиграв два этапа.

В девяностые годы Сайнс-старший, чей сын выступает в Формуле-1 за «Макларен», в составе «Тойоты» дважды стал сильнейшим в WRC: в 1990-м и в 1992-м.

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