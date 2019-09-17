Хюлькенберг опроверг сообщение, что уже подписал контракт с «Хаасом»

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг, выступающий за «Рено», отрицает, что уже подписал соглашение с «Хаасом». Хюлькенбергу понадобилось искать себе новую команду, после того как стало известно, что в 2020 году напарником австралийца Даниэля Риккардо по «Рено» станет французский пилот Эстебан Окон.

По слухам о соглашении Хюлькенберга с «Хаасом» может быть объявлено во время гоночного уик-энда Гран-при Сингапура, однако немец отрицает, что контракт уже подписан.

«Пока ещё ничего не подписано. Но я и моя команда работаем над этим. Интерес есть, и мы изучаем разные варианты, переговоры идут, но ничего ещё не решено.

Если я захочу, то получу место в кокпите», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.news.

Предполагается, что места в «Хаасе» может лишиться Ромен Грожан, который в сезоне-2019 уступает напарнику Кевину Магнуссену.