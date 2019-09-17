Каллио заменит Зарко в KTM до конца сезона MotoGP

Финский пилот Мика Каллио заменит Жоана Зарко в команде чемпионата MotoGP KTM до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт серии. Об уходе француза из команды было известно ранее, планировалось, что Зарко покинет коллектив по завершении чемпионата, но стороны пришли к соглашению и разорвали сотрудничество ещё раньше.

Зарко в нынешнем сезоне занимает 17-е место в общем зачёте, в его активе лишь 17 баллов. Что касается Каллио, то в этом году он не является боевым пилотом MotoGP.

В период 2016-2018 гг. он провёл в составе KTM в общей сложности семь этапов. Всего за карьеру в MotoGP он участвовал в 39 этапах. Лучшего результата по итогам сезонов он добивался в 2009 году, когда занял в зачёте 15-е место.