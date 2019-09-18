Менеджер Леклера рассказал о его положении в команде

Менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера Николя Тодт отрицает, что его подопечный получил в «Скудерии» статус фаворита. Вместе с тем функционер подчеркнул, что будет делать всё возможное, чтобы монегаск чувствовал себя максимально комфортно.

«У меня в Формуле-1 всего два пилота из двадцати. Честно говоря, это не так-то и много. Если пытаюсь убедить какую-то команду в таланте пилота, это потому, что верю в него.

Не думаю, что какая-то команда брала моего подопечного из-за того, что мой отец — Жан Тодт. Полагаю, отец даже не знает всех гонщиков, которых я веду. Леклер попал в «Феррари» благодаря результатам, и этого нельзя отрицать.

Получает ли Леклер статус фаворита в «Феррари»? Можете спросить об этом команду. Но, конечно, если что-то будет обсуждаться, я всегда буду пытаться помочь своему пилоту оказаться в лучшем положении", — приводит слова Тодта Motorsport Magazin.