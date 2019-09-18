Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Экклстоун хотел бы увидеть Хэмилтона и Ферстаппена в одной команде

Экклстоун хотел бы увидеть Хэмилтона и Ферстаппена в одной команде
Авто / Формула-1 0

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун объяснил, почему, по его мнению, британский гонщик Льюис Хэмилтон и голландец Макс Ферстаппен составили бы идеальную пару пилотов. Хэмилтон и Ферстаппен связаны контрактами с «Мерседесом» и «Ред Булл» соответственно до 2020 года включительно.

«Это два совершенно разных гонщика. Они по-разному выигрывают гонки. Но выбрать лучшего из них мне сложно. Мы смогли бы сравнить их за рулём одинаковых машин. Мне хотелось бы увидеть это», — приводит слова Экклстоуна Planet F1.

После 14 этапов текущего сезона Хэмилтон, выигравший восемь гонок, лидирует в общем зачёте. На его счету 284 очка. Ферстаппен, одержавший две победы, располагается на третьем месте, отставая от британца на 99 очков.

Хэмилтон признался, что опасался потерять место в «Мерседесе»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент