«Феррари» привезёт обновления на Гран-при Сингапура

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура.



«Конфигурация трассы в Сингапуре не так хорошо подходит нашей машине, как некоторые другие. Мы планируем привезти в Сингапур несколько новинок, чтобы сократить отставание от соперников на трассе, на которой большая часть поворотов является медленной.



В эти выходные мы будем работать с самым мягким составом резины, который не использовался на этапах с Гран-при Канады. Обычно гонка в Сингапуре достаточно насыщена событиями, поскольку она проходит на городской трассе между стен, а такие условия очень нравятся Феттелю и Леклеру. Впереди нас ждёт трудный и интересный этап», — приводит слова Маттиа Бинотто официальный сайт «Феррари».