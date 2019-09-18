«Феррари» привезёт обновления на Гран-при Сингапура
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура.
«Конфигурация трассы в Сингапуре не так хорошо подходит нашей машине, как некоторые другие. Мы планируем привезти в Сингапур несколько новинок, чтобы сократить отставание от соперников на трассе, на которой большая часть поворотов является медленной.
В эти выходные мы будем работать с самым мягким составом резины, который не использовался на этапах с Гран-при Канады. Обычно гонка в Сингапуре достаточно насыщена событиями, поскольку она проходит на городской трассе между стен, а такие условия очень нравятся Феттелю и Леклеру. Впереди нас ждёт трудный и интересный этап», — приводит слова Маттиа Бинотто официальный сайт «Феррари».
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