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Магнуссен: мне было комфортнее, я же знал, что останусь в «Хаасе» на 2020-й

Магнуссен: мне было комфортнее, я же знал, что останусь в «Хаасе» на 2020-й
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 19 сентября, стало известно, что «Хаас» продлил контракт с Роменом Грожаном до 2020 года. Соглашение Кевина Магнуссена с командой изначально было рассчитано до сезона-2020 включительно.

Магнуссен рассказал, почему, по его мнению, команда может прибавить в 2020 году. В сезоне-2018 «Хаас» занял пятое место в Кубке конструкторов, а в текущем сезоне по итогам 14 этапов располагается на девятой строчке в командом зачёте, опережая лишь «Уильямс».

«Мне было комфортно, так как я знал, что останусь в команде в 2020-м. Это позитивный момент на фоне сложного сезона-2019. Знаю, что мы можем работать лучше, улучшить понимание общей ситуации, вернуться на уровень, на который удалось выйти в прошлом сезоне, — всё это заставляет с нетерпением ожидать 2020-го.

Никто не может быть доволен тем, как проходит 2019-й. Но наши намерения изменить ситуацию очевидны. Благодарен команде, которая всегда в меня верила», — приводит слова Магнуссена пресс-служба команды.

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