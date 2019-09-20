Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Сингапура, Квят — 9-й

На городской трассе «Марина Бей» завершилась первая тренировка Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, чьё время составило 1.40,259. На 0,167 секунды отстал от него Себастьян Феттель из «Феррари», показавший второй результат. Замкнул тройку Льюис Хэмилтон («Мерседес»), уступивший лидеру 0,666 секунды.

Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по «Торо Россо» Пьер Гасли замкнул топ-10.

Шарль Леклер из «Феррари» показал 19-е время из-за проблем с коробкой передач. Валттери Боттас из «Мерседеса» попал в аварию, потеряв контроль над машиной и врезавшись боком в отбойник.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.40,259

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,167

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,666

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,077

5. Александер Албон («Ред Булл») — +1,208

6. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,553

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,707

8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,921

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +2,046

10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +2,118

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,268

12. Ромен Грожан («Хаас») — +2,371

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,418

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,527

15. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,532

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,891

17. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,077

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +3,110

19. Шарль Леклер («Феррари») — +3,359

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,734.