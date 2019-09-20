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Ферстаппен: исход гонки на 95% решится в квалификации

Ферстаппен: исход гонки на 95% решится в квалификации
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен остался доволен свободными практиками Гран-при Сингапура. По словам голландца, машина была конкурентоспособной в ходе обеих сессий. Также голландец подчеркнул, что успех в гонке во многом будет зависеть от результата квалификации.

«Хороший день. Мы были конкурентоспособными, и машина хорошо работала в ходе обеих практик. В ходе симуляции квалификационного круга я попал в трафик и смог прибавить всего 0,2 в сравнении с временем на жёсткой резине. Это значит, что мы можем прибавить больше.

Думаю, мы хорошо смотрелись как на длинных, так и на коротких сериях. Но Льюис был также очень силён. Трассу сложно понять, она очень ухабистая, но здесь приятно пилотировать конкурентоспособный болид. Всегда есть что-то, в чём можно прибавить, к чему мы и будем стремиться. Исход этой гонки на 95% решается в квалификации, и пока у меня позитивные чувства", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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