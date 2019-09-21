Попов: что должен сделать Квят, чтобы попасть в «РБ»? Выиграть 20 гонок из 22?

Российский спортивный обозреватель и комментатор Формулы-1 Алексей Попов прокомментировал слова советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко, который заявил, что пилот «Торо Россо» Даниил Квят не является кандидатом на место в австрийскую команду на 2020 год. По словам Попова, понять логику руководства «Ред Булл» невозможно.

«Британские коллеги брали интервью у Марко, он сказал им, что по Даниилу Квяту решение принято, борьба за место партнёра Ферстаппена идёт между Александером Албоном и Пьером Гасли и они решат по итогам Гран-при Мексики. То есть через пять гонок, за три гонки до конца сезона.



Не понимаю логики: оставлять за бортом единственного человека, который за последние сезоны из всех команд не первой тройки завоёвывал место на подиуме. Но это так. Гасли, как бы он себя ни дискредитировал за первые двенадцать гонок, продолжает рассматриваться, Албон едет неплохо, но не вижу, чем он едет лучше Квята. Он тоже рассматривается, и не важно, как он проедет остаток сезона.



Квят, как бы хорошо ни ехал, останется в «Торо Россо». Кто-то скажет, что Квята оставят в Формуле-1 и это здорово, но, с другой стороны, не понимаю логики «Ред Булл». Не знаю, что он должен ещё сделать? Выиграть 20 гонок из 22 на «Торо Россо», и только тогда он попадёт в «Ред Булл»?» — сказал Попов в эфире «Матч ТВ» в ходе квалификации Гран-при Сингапура.