Рок-концерт, сход Переса и Хэмилтон на самокате. Яркие фото Гран-при Формулы-1

22 сентября в Сингапуре на городской трассе «Марина Бей» состоялась гонка Гран-при Сингапура. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым к финишу пришёл его напарник Шарль Леклер. Третий результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Перед единственной серией пит-стопов Леклер лидировал, однако Феттеля позвали на круг раньше, что позволило ему выйти в лидеры.
Российский гонщик Даниил Квят финишировал на 15-й позиции, в ходе гонки допустив столкновение с Кими Райкконеном, которое привело к сходу финна. Напарник Квята Пьер Гасли финишировал восьмым.
Пресс-служба Формулы-1 провела голосование среди болельщиков, которые определили лучшего пилота на Гран-при Сингапура на уличной трассе «Марина Бей». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию.
Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Сингапуре — в фоторепортаже специальных корреспондентов мировых агентств.
- 22 сентября 2019
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