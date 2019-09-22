Рок-концерт, сход Переса и Хэмилтон на самокате. Яркие фото Гран-при Формулы-1

22 сентября в Сингапуре на городской трассе «Марина Бей» состоялась гонка Гран-при Сингапура. Победу в ней одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, вторым к финишу пришёл его напарник Шарль Леклер. Третий результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Перед единственной серией пит-стопов Леклер лидировал, однако Феттеля позвали на круг раньше, что позволило ему выйти в лидеры.



Российский гонщик Даниил Квят финишировал на 15-й позиции, в ходе гонки допустив столкновение с Кими Райкконеном, которое привело к сходу финна. Напарник Квята Пьер Гасли финишировал восьмым.

Пресс-служба Формулы-1 провела голосование среди болельщиков, которые определили лучшего пилота на Гран-при Сингапура на уличной трассе «Марина Бей». Больше всего голосов получил пилот «Феррари» Себастьян Феттель, представляющий Германию.

Лучшие кадры с Гран-при Формулы-1 в Сингапуре — в фоторепортаже специальных корреспондентов мировых агентств.