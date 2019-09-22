Албон: большую часть гонки я изучал конструкцию серебряного антикрыла

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал итоги Гран-при Сингапура, который он завершил на шестой позиции.
«Большую часть гонки я занимался контролем износа шин. Физически гонка оказалась проще, чем я рассчитывал. Только на последних 20 кругах я атаковал, тогда и почувствовал напряжение. Главная моя задача была в сохранении шин. Я стартовал шестым и финишировал шестым.
Временами гонка напоминала процессию. Это разочаровывает, я большую часть гонки был за «Мерседесами». Я не мог обогнать на трассе, за счёт стратегии опередить мне тоже не удалось. Большую часть гонки я изучал конструкцию серебряного антикрыла. Атаковал Боттас — атаковал и я. Как только он начинал беречь шины, мне приходилось делать то же самое. Но в целом гонка получилась позитивной. Я определённо прогрессирую», — приводит слова Албона пресс-служба команды.
- 22 сентября 2019
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