Вернуть форму Феттелю помогли письма, написанные от руки

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, как написанные от руки письма болельщиков помогли ему вернуть уверенность в своих силах. На Гран-при Сингапура Феттель одержал первую в сезоне победу, после того как опередил напарника Шарля Леклера во время волны пит-стопов.
«Я получил много небольших сообщений и писем, написанных от руки. Когда люди что-то пишут от руки, вечером находишь время, чтобы прочитать сообщения. Это воодушевляет.
Меня наполняют энергией сообщения, которые получаю я от гоночного мира, от людей, с которыми давно знаком, а особенно от болельщиков. Для нас всё вращается вокруг гонок, но это не самое главное. Когда читаешь сообщения, видишь, какие проблемы у людей в жизни, то проникаешься этим. Так ко мне вернулась уверенность», — приводит слова Феттеля RaceFans.
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