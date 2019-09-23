Видео: Хэмилтон прервал интервью Феттеля, поздравив его с победой
Вчера, 22 сентября, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель одержал первую победу в сезоне, выиграв Гран-при Сингапура. Феттель давал интервью после гонки, и в этот момент к нему подошёл его давний соперник Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», финишировавший четвёртым.
«Отличная работа. Очень рад за тебя», — поздравил его Хэмилтон. Видео эпизода опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1.
Посмотреть видеозапись момента можно в «Твиттере».
Несмотря на победу, Феттель остался на пятом месте в личном зачёте. На его счету 194 очка. Хэмилтон, как и прежде, возглавляет зачёт. На его счету 296 очков — на 65 больше, чем у Валттери Боттаса, его ближайшего преследователя, который также выступает за «Мерседес».
Вернуть форму Феттелю помогли письма, написанные от руки
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