Видео: Хэмилтон прервал интервью Феттеля, поздравив его с победой

Вчера, 22 сентября, гонщик «Феррари» Себастьян Феттель одержал первую победу в сезоне, выиграв Гран-при Сингапура. Феттель давал интервью после гонки, и в этот момент к нему подошёл его давний соперник Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», финишировавший четвёртым.

«Отличная работа. Очень рад за тебя», — поздравил его Хэмилтон. Видео эпизода опубликовали в официальном «твиттере» Формулы-1.

Посмотреть видеозапись момента можно в «Твиттере».

Несмотря на победу, Феттель остался на пятом месте в личном зачёте. На его счету 194 очка. Хэмилтон, как и прежде, возглавляет зачёт. На его счету 296 очков — на 65 больше, чем у Валттери Боттаса, его ближайшего преследователя, который также выступает за «Мерседес».