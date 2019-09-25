Квят начнёт гонку Гран-при России с конца стартовой решётки из-за штрафа

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят будет стартовать на домашнем этапе чемпионата Формулы-1 — Гран-при России — с задних рядов стартовой решётки из-за штрафа. Команда приняла решение сменить силовую установку на болиде россиянина.



«Мы ожидаем высоких результатов от гонки в Сочи. Однако Квяту придётся стартовать с конца стартовой решетки, потому что мы поменяем на его болиде силовую установку», — приводит слова Франца Тоста ТАСС.



Напомним, на Гран-при Италии Квят сошёл из-за проблем с силовой установкой — произошла утечка масла. В команде приняли решение использовать этот же двигатель на этапе в Сингапуре, однако в третьей тренировке проблема с утечкой масла повторилась. Квят ещё на этапе в Бельгии превысил лимит компонентов силовой установки, когда, получив новую спецификацию мотора, был вынужден стартовать с последнего ряда.