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Квят начнёт гонку Гран-при России с конца стартовой решётки из-за штрафа

Квят начнёт гонку Гран-при России с конца стартовой решётки из-за штрафа
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят будет стартовать на домашнем этапе чемпионата Формулы-1 — Гран-при России — с задних рядов стартовой решётки из-за штрафа. Команда приняла решение сменить силовую установку на болиде россиянина.

«Мы ожидаем высоких результатов от гонки в Сочи. Однако Квяту придётся стартовать с конца стартовой решетки, потому что мы поменяем на его болиде силовую установку», — приводит слова Франца Тоста ТАСС.

Напомним, на Гран-при Италии Квят сошёл из-за проблем с силовой установкой — произошла утечка масла. В команде приняли решение использовать этот же двигатель на этапе в Сингапуре, однако в третьей тренировке проблема с утечкой масла повторилась. Квят ещё на этапе в Бельгии превысил лимит компонентов силовой установки, когда, получив новую спецификацию мотора, был вынужден стартовать с последнего ряда.

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