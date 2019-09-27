Райкконен: то, что на субботу в Сочи прогнозируют дождь, не повлияло на работу

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен кратко подвёл итоги пятничных свободных заездов Гран-при России Формулы-1. Во второй тренировке Райкконен показал 15-й результат.



«Сегодняшнее время на круге не так важно. Тренировки прошли нормально, ничего необычного. Попаду я ли в третий сегмент? Это станет понятно завтра. То, что на субботу прогнозируют дождь, никак не повлияло на нашу программу. Посмотрим, какой завтра окажется погода, и будем от этого отталкиваться», — передаёт слова Райкконена корреспондент «Чемпионата» Евгений Кустов.