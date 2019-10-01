Экклстоун призвал Ф-1 обратить внимание на две команды перед 2021 годом
Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что руководству «Королевских гонок» нужно уделить внимание работе с двумя командами перед вступлением в силу изменений, направленных на 2021 год.
«Договоритесь с «Феррари» и «Ред Булл». Остальным командам можно сказать, чтобы они уходили, если их не устраивает что-то», — цитирует Экклстоуна Auto Motor und Sport.
«Феррари» может наложить вето на какие-либо изменения. Ранее руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто не исключал, что «Скудерия» может использовать своё право.
Изменения в правилах направлены на то, чтобы выровнять условия для всех команд и повысить конкуренцию. Например, с этой целью предлагается ввести ограничение бюджетов команд.
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