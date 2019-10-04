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Маркеса госпитализировали после тяжёлой аварии на тренировке MotoGP

Маркеса госпитализировали после тяжёлой аварии на тренировке MotoGP
Авто / Мотогонки 0

Лидер сезона MotoGP гонщик «Хонды» Марк Маркес был госпитализирован после крупной аварии в первой тренировке Гран-при Таиланда. Маркес вылетел в седьмом повороте трассы и после падения с мотоцикла некоторое время стоял на коленях, не в силах подняться, сообщает Autosport.

Вскоре он поднялся и медленно направился к машине скорой помощи, которая доставила его в медицинский центр. Первичное обследование показало, что Маркес избежал серьёзных травм, но в качестве меры предосторожности его всё же решили отправить в госпиталь для прохождения углублённого обследования. Сообщается, что гонщик жаловался на боли в левой ноге и спине.

За пять этапов до окончания сезона отрыв Маркеса от Андреа Довициозо из «Дукати» составляет 98 очков. В теории он уже послезавтра, 6 октября, может обеспечить себе шестой чемпионский титул.

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