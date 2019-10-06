Россиянин помог Алонсо на Ралли Марокко, Фернандо по-русски сказал «спасибо»

Корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина подготовила видеообзор первого спецучастка Ралли Марокко — 2019. Стартовый день сложился непросто для двукратного чемпиона Формулы-1 Фернандо Алонсо. Он завершил первый в жизни спецучасток на этапе Кубка мира лишь 21-м, так как пробил три колеса. Запасным колесом с ним поделился напарник по команде – россиянин Виктор Хорошавцев, за что после финиша его поблагодарили и Алонсо, и его штурман, пятикратный победитель «Дакара» в зачёте мотоциклов Марк Кома.

Лучшее время на спецучастке показал гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия. При этом на предпоследней точке он был вторым, уступая основному сопернику по Кубку мира, 13-кратному победителю Дакара Стефану Петеранселю, 15 секунд. Но на последнем отрезке Петерансель пробил колесо и оказался лишь четвертым.



В видеообзоре Светланы первый день борьбы прокомментировали многие российские гонщики, включая победителя «Дакара» Сергея Карякина, а Константин Жильцов взял интервью у быстрейшего в категории Т3 Арона Домжалы.