В «Хонде» объяснили, почему не хотят возвращать в Ф-1 заводскую команду

Управляющий директор «Хонды» Масаси Ямамото объяснил, почему японскому производителю не стоит задумываться о возвращении в Формулу-1 полноценной заводской команды. Заводская команда «Хонды» выступала в Ф-1 с 1964 по 1968 год, а также с 2006-го по 2008-й.
В 2015 году «Хонда» вернулась в Ф-1 в качестве поставщика моторов. Первые три сезона сотрудничества с «Маклареном» оказались провальными. Японский производитель вернулся на победный путь только в 2019-м: Макс Ферстаппен за рулём машины «Ред Булл», оснащённой двигателем «Хонды», выиграл уже две гонки.
«Мы понимаем, что в Формуле-1 очень важна преемственность. Мы посвятили уже пять лет работе над мотором и вышли на приемлемый уровень. А если мы начнём работать ещё и над шасси, у нас опять начнутся проблемы, чего очень не хотелось бы», — цитирует Ямамото RaceFans.
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