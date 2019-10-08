Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Рено» привезёт новое переднее антикрыло на Гран-при Японии

«Рено» привезёт новое переднее антикрыло на Гран-при Японии
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Рено» Ник Честер рассказал о новинках, которые его подопечные подготовили в преддверии Гран-при Японии.

«Мы привезём новое переднее антикрыло в Сузуку. Также у нас появится новый закрылок на шасси. Со стороны изменения могут показаться незаметными, но мы рассчитываем на увеличение прижимной силы и, как следствие, на улучшение сцепления с асфальтом», — приводит слова Честера пресс-служба команды.

За пять этапов до окончания сезона «Рено», на счету которого 68 очков, занимает пятое место в Кубке конструкторов, отставая от «Макларена» на 33 очка и опережая «Торо Россо» на 13 очков. Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг принесли команде по 34 очка.

Уик-энд Формулы-1 в Японии пройдёт с 11 по 13 октября.

Абитебуль не удивился, что Хюлькенберг не договорился с «Хаасом»
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019