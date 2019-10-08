«Рено» привезёт новое переднее антикрыло на Гран-при Японии

Технический директор «Рено» Ник Честер рассказал о новинках, которые его подопечные подготовили в преддверии Гран-при Японии.

«Мы привезём новое переднее антикрыло в Сузуку. Также у нас появится новый закрылок на шасси. Со стороны изменения могут показаться незаметными, но мы рассчитываем на увеличение прижимной силы и, как следствие, на улучшение сцепления с асфальтом», — приводит слова Честера пресс-служба команды.

За пять этапов до окончания сезона «Рено», на счету которого 68 очков, занимает пятое место в Кубке конструкторов, отставая от «Макларена» на 33 очка и опережая «Торо Россо» на 13 очков. Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг принесли команде по 34 очка.

Уик-энд Формулы-1 в Японии пройдёт с 11 по 13 октября.