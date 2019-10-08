Ферстаппен рассказал, кого считает другом в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, кого он может назвать другом из действующих пилотов Формулы-1. По словам Ферстаппена, он много с кем общается в паддоке, но другом может назвать Даниэля Риккардо.



«У меня есть много друзей в обычной жизни. Разумеется, я общаюсь и с гонщиками. Во время гонки мы соперники, но я уважаю своих коллег на трассе и за её пределами. У меня отличные отношения с Александером Албоном, Ландо Норрисом, Пьером Гасли, Нико Хюлькенбергом. Мы шутим, смеёмся вместе. С кем у меня лучшие отношения? С Даниэлем Риккардо. Нас можно назвать друзьями», — приводит слова Макса Ферстаппена Auto Motor und Sport.



Ферстаппен и Риккардо выступали вместе в составе команды «Ред Булл» с 2016 по 2018 год включительно.