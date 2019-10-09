В Формуле-1 предложили узаконить активную аэродинамику

В 2021 году Формула-1 перейдёт на новый регламент. Есть вероятность, что командам разрешать использовать активную аэродинамику, сообщает издание Auto Motor und Sport.

В настоящее время единственным активным элементом аэродинамики является пластина заднего антикрыла, положение которой гонщик может изменять на прямой, чтобы добиться увеличения скорости. Однако есть опасение, что на машинах, построенных в соответствии с новым регламентом, преследовать соперников окажется столь сложно, что одна DRS не поможет улучшить ситуацию с обгонами. Эти соображения и побудили поднять вопрос об активной аэродинамике на последнем заседании технической группы, разрабатывающей новые правила.

Регламент сезона-2021 должен быть утверждён не позднее 31 октября 2019 года.

