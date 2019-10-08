Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Ситуация выходит из-под контроля». Грожан посетовал на вес машин Ф-1

«Ситуация выходит из-под контроля». Грожан посетовал на вес машин Ф-1
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан признался, что ему не нравится тенденция, в соответствии с которой вес машин Формулы-1 из года в год увеличивается. В регламенте сказано, что вес машины без топлива ни в один из моментов гоночного уик-энда не может быть меньше 743 кг.

«Ситуация выходит из-под контроля. Главная проблема, касающаяся веса, состоит в том, что шины испытывают слишком большую нагрузку. На старте гонки машины более чем на 200 кг тяжелее, чем было 10 лет назад», — цитирует Грожана GPToday.

По мнению Грожана, в 2021 году, когда в Формуле-1 вступит в силу новый регламент, подразумевающий в том числе переход с 13-дюймовых колёс на 18-дюймовые, ситуация лишь ухудшится.

«Исходя из того, что нам говорят, проблема станет ещё серьёзнее. Машины станут ещё тяжелее, и контролировать состояние шин станет ещё сложнее», — добавил он.

В 2014 году «Лотус» верил, что Грожан поборется за чемпионство
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019