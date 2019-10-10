Гонки поддержки Формулы-1 в Японии уже отменили из-за тайфуна

Две гонки Формулы-4 в рамках гоночного уик-энда Гран-при Японии отменили из-за супертайфуна «Хагибис», сообщает RaceFans.
Организаторы объявили в четверг, что две гонки, не входящие в зачёт чемпионата, отменены, поскольку приоритет отдан расписанию этапа Формулы-1. Решение приняли после того, как все стороны, причастные к проведению этапа, заявили, что пристально следят за приближающимся тайфуном и предпринимают все усилия, чтобы расписание этапа Ф-1 пострадало как можно меньше.
Отмена гонок Формулы-4 означает, что в расписании уик-энда помимо Ф-1 остались только заезды японского Кубка Porsche Carrera, запланированные на утро воскресенья по местному времени.
Ожидается, что наибольшую угрозу тайфун создаст в субботу, что в теории может привести к переносу либо отмене квалификации.
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