Решение о возможной отмене квалификации Гран-при Японии отложили до пятницы

Организаторы Формулы-1 завтра, 11 октября, объявят, будут ли внесены коррективы в расписание Гран-при Японии, связанные с приближением тайфуна «Хагибис», сообщает BBC.

Ожидается, что решение будет зависеть от позиции местных властей, которые должны определить, необходимо ли закрывать автодром и просить людей не покидать свои дома, чтобы минимизировать угрозу жизни.

Если власти ничего не предпримут, организаторы Ф-1 постараются не отступить от изначального варианта субботнего расписания, то есть начать третью тренировку в 12:00, а квалификацию — в 15:00 по местному времени (6:00 и 9:00 мск соответственно).

Ожидается, что пиковые показатели скорости ветра составят 160 км/ч.

Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.