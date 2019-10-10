Феттель объяснил, почему Леклера нельзя называть самым сильным его напарником

По мнению гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, Шарля Леклера нельзя называть самым сильным напарником, с которым ему приходилось поработать в ходе карьеры.

Феттель на постоянной основе выступает в Формуле-1 с 2008 года. В 2007 году немец провёл одну гонку за «БМВ», затем выступал за «Торо Россо» и «Ред Булл», а с сезона-2015 защищает цвета «Феррари». Его напарниками были такие гонщики, как Марк Уэббер, Кими Райкконен, Даниэль Риккардо, Витантонио Лиуцци, Себастьен Бурде.

Феттеля спросили, можно ли назвать Леклера самым сильным его напарником.

«Не думаю, что справедливо так утверждать. Прошло слишком мало времени. Он молод и очень быстр. Не думаю, что кто-то в этом сомневается.

Но сравнения провести невозможно, потому что для этого надо усадить Марка, Кими, Даниэля, Витантонио и Бурде за руль одной и той же машины в одно и то же время. Так что подобные параллели несправедливы», — цитирует Феттеля GPToday.