Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер сообщил, что у него не было возможности пообщаться с напарником Себастьяном Феттелем после этапа Формулы-1 в Сочи. В той гонке Феттель обогнал Леклера на старте и отказывался его пропускать, несмотря на договорённость перед стартом.

«Я был занят в день, когда он был в Маранелло. Так что у нас не было возможности встретиться. Но у меня была встреча с Маттиа (Бинотто, руководителем «Феррари». — Прим. «Чемпионата»), а он за день до того пообщался с Себом. Так что всё в порядке», — приводит слова Леклера RaceFans.

Монегаск добавил, что в будущем, по его мнению, и он, и Феттель будут выполнять приказы команды.

«С самого начала сезона ясно, что мы обязаны выполнять приказы команды. Мы обсудили это и сделаем так, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», — сказал он.