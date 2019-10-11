Штайнера оштрафовали на € 7,5 тыс. за то, что он назвал стюарда идиотом

Стюарды Гран-при Японии Формулы-1 приняли решение оштрафовать главу «Хааса» Гюнтера Штайнера на 7500 евро за то, что он назвал одного из их коллег, работавших на Гран-при России в Сочи, «тупым идиотом». Соответствующие слова Штайнер произнёс сразу после финиша гонки в России, обращаясь по радио к Кевину Магнуссену. Судьи оштрафовали датчанина на пять секунд за неверное прохождение второго поворота после заезда на обочину, из-за чего Кевин оказался в протоколе не восьмым, а девятым.
В своём решении стюарды Гран-при Японии обратили внимание на то, что слова Штайнера слышали многие представители СМИ. Глава «Хааса» в пятницу был вызван к стюардам и в беседе с ними подтвердил, что его комментарии касались одного конкретного стюарда, работавшего в России. При этом Штайнер предпочёл не уточнять, кого именно он имел в виду. Также Гюнтер признался, что сделал своё заявление в горячке и сейчас сожалеет о выбранных выражениях.
Стюарды постановили, что слова Штайнера нанесли моральную травму официальным лицам ФИА и ущерб интересам автоспорта. Поэтому их можно считать нарушением Международного спортивного кодекса ФИА. Так как ранее Штайнер не получал наказаний за схожие проступки, судьи ограничились вынесением денежного штрафа. Однако если в будущем Гюнтер вновь допустит подобные высказывания, то стюарды оставили за собой право изучить возможность наказания команды и более жёстких санкций в отношении самого босса.
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