Ямамото: самое главное, что я не попал в аварию

Японский гонщик Наоки Ямамото рассказал об ощущениях от первого опыта пилотирования машины Формулы-1. Ямамото отработал первую тренировку Гран-при Японии в составе «Торо Россо», показав 17-е время.

«Я провёл тренировку, привыкая к машине. Мощность потрясающая! Я был очень удивлён, никогда прежде не ощущал такой мощности, так что это самое большое различие между Супер Формулой и Формулой-1. Я изучил ряд вещей насчёт машины и баланса, пытался дать команде как можно большую обратную связь. Это мой домашний Гран-при, много болельщиков пришло на „Сузуку“ даже на первую тренировку в пятницу! Я был очень удивлён и хотел бы сказать спасибо всем болельщикам „Хонды“ и „Торо Россо“.

Конечно, мне хотелось бы показать более высокий результат, чем 17-е место, но самое главное, что я не попал в аварию и обеспечил инженеров хорошей информацией. Я желаю команде отличного результата в этот уик-энд, особенно Пьеру, ведь он дал мне машину, — я ему благодарен", — приводит слова Ямамото пресс-служба «Торо Россо».

