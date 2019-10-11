Квят — о переносе квалификации: начинать сразу с неё будет интересно!

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал пятничные тренировки Гран-при Японии. В первой сессии Квят показал 16-е время, а во второй снял со своего результата почти 2,5 секунды и стал 12-м.

Супертайфун «Хагибис» вынудил организаторов Гран-при Японии не проводить заезды в субботу. Третья тренировка отменена, а квалификация перенесена на воскресенье.

«Мы продуктивно поработали во второй тренировке, так как знали, что субботние сессии отменены. У нас была напряжённая программа, которая несколько отличалась от обычной.

В первой тренировке машина не отвечала ожиданиям, но во второй сессии мы сделали шаг вперёд, и ощущения от машины стали лучше. В целом мы довольны машиной и тем, чего удалось добиться во второй тренировке.

Посмотрим, удастся ли нам прибавить в воскресенье. Начинать сразу с квалификации будет интересно! Ветер может усилиться, так что на адаптацию потребуется время. Всё будет зависеть от того, насколько быстро удастся войти в ритм», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

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