Зарко заменит Накагами в составе LCR Honda

Французский мотогонщик Жоанн Зарко заменит Такааки Накагами в составе команды LCR Honda уже после Гран-при Японии на трассе в Мотеги, сообщает Autosport. Таким образом Зарко проведёт в 2019 году три гонки в составе LCR Honda — этапы в Австралии, Малайзии и Валенсии.



Накагами испытывает проблемы с плечом и его ждёт операция на следующий день после гонки в Японии,



Зарко в нынешнем сезоне выступал в составе KTM, однако в прошлом месяце стороны расторгли соглашение. Ранее ожидалось, что Накагами сохранит свое место в LCR до 2020 года, но его сделка еще не завершена. практически наверняка Такааки останется в команде в следующем году.