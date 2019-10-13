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Из-за ошибки итоги ГП Японии подведены по 52-му кругу, Перес сохранил 9-е место

Из-за ошибки итоги ГП Японии подведены по 52-му кругу, Перес сохранил 9-е место
Авто / Формула-1 0

Результаты гонки Гран-при Японии Формулы-1 были подведены по итогам 52 кругов дистанции, а не 53, которые фактически преодолели пилоты. Это вызвано ошибочной сигнализацией об окончании гонки, которая появилась ещё до того, как Валттери Боттас преодолел финальный круг. В связи с этим итоговая классификация дана по 52-му кругу.

Эта ошибка позволила попавшему на финальном круге в аварию Серхио Пересу сохранить девятое место и набрать два очка. Нико Хюлькенберг переместился на десятую позицию, а Лэнс Стролл выпал из очковой зоны. Даниил Квят оказался в протоколе не 11-м, а 12-м.

Формула-1. Гран-при Японии. Гонка

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 52 круга
2. Себастьян Феттель («Феррари») +11.376
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11.786
4. Александер Албон («Ред Булл») +61.152
5. Карлос Сайнс («Макларен») +69.081
6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
8. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
18. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал

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