Из-за ошибки итоги ГП Японии подведены по 52-му кругу, Перес сохранил 9-е место

Результаты гонки Гран-при Японии Формулы-1 были подведены по итогам 52 кругов дистанции, а не 53, которые фактически преодолели пилоты. Это вызвано ошибочной сигнализацией об окончании гонки, которая появилась ещё до того, как Валттери Боттас преодолел финальный круг. В связи с этим итоговая классификация дана по 52-му кругу.



Эта ошибка позволила попавшему на финальном круге в аварию Серхио Пересу сохранить девятое место и набрать два очка. Нико Хюлькенберг переместился на десятую позицию, а Лэнс Стролл выпал из очковой зоны. Даниил Квят оказался в протоколе не 11-м, а 12-м.



Формула-1. Гран-при Японии. Гонка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 52 круга

2. Себастьян Феттель («Феррари») +11.376

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11.786

4. Александер Албон («Ред Булл») +61.152

5. Карлос Сайнс («Макларен») +69.081

6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

8. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг

9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг

13. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

18. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга

19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал