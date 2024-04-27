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Уиндзор: Ньюи отказал «Астон Мартин», он думает о «Мерседесе» или «Феррари»

Уиндзор: Ньюи отказал «Астон Мартин», он думает о «Мерседесе» или «Феррари»
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Известный автоспортивный журналист Питер Уиндзор высказался по поводу того, в какую команду может перейти глава технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи.

«Насколько я понимаю, «Астон Мартин» уже предложил Ньюи много денег, и он отказался. Меня это не удивляет, он не сильно заинтересован в деньгах. Он живёт гонками и получает от них удовольствие.

Следующий вариант — «Мерседес». Думаю, в скором времени они ему предложат крупный контракт. Таким образом, Эдриан будет думать между «Мерседесом» и «Феррари». Моя интуиция подсказывает именно это», — заявил Уиндзор в трансляции на своём канале в YouTube.

Позавчера, 25 апреля, несколько изданий сообщили, что Эдриан Ньюи решил покинуть австрийскую команду, в которой он работает с 2006 года. Сначала об этом сообщило немецкое издание Auto Motor und Sport, а затем и BBC Sport.

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