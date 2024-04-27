Замечена новая Bugatti в камуфляже. Она станет преемником Chiron и получит новый двигатель

Во время ходовых испытаний замечена новая модель марки Bugatti — она станет преемником модели Chiron и получит совершенно новую гибридную силовую установку.

На опубликованном изображении можно заметить, что в дизайне машины сохранён С-образный профиль. Кроме того, в задней части расположены антикрыло и мощный диффузор.

Новая Bugatti в камуфляже Фото: twitter.com/BBC_TopGear

Официальной информации о новой модели Bugatti пока нет, однако известно, что это будет первый автомобиль с новым гибридным двигателем V16, который заменит легендарный W16 с четырьмя турбинами.

Напомним, последним дорожным автомобилем Bugatti с двигателем W16 станет родстер Mistral, который будет выпущен тиражом в 99 экземпляров. Сообщается, что максимальная скорость Bugatti Mistral составит 420 км/ч.