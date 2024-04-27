Ландо Норрис: не думаю, что мы увидим когда-либо ещё таких, как Фернандо Алонсо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о гонщике «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, выразив восхищение его спортивным долголетием. Напомним, испанец переподписал контракт со своей командой до 2026 года, когда Алонсо исполнится уже 46 лет.

«Он, вероятно, один из самых возрастных спортсменов, вне зависимости от вида, кто выступает на таком высоком уровне. Мы такого больше никогда не увидим в Формуле-1, а если и увидим, то это будет необычайной редкостью. Алонсо демонстрирует невероятную самоотдачу.

Я очень уважаю подобное. Я понятия не имею, захочу ли я заниматься этим делом через 20 лет. Но мне нравится то место, где я нахожусь, посмотрим, захочу ли я так долго продолжать, как он», — приводит слова Норриса Autosport.