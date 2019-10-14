Гонку NASCAR остановили и перенесли на понедельник из-за дождя

Вчера, 13 октября, на автодроме Талладега в Линкольне должен был состояться 31-й этап сезона NASCAR 2019 года. Однако по причине плохой погоды гонку пришлось остановить после 55 кругов из 188. Заезды продолжатся сегодня, 14 октября.

На момент остановки гонки лидировал Уильям Байрон. Следом за ним располагались Джоуи Логано, Алекс Боуман, Рики Стенхаус-младший, Брэд Кеселовски, Кайл Ларсон, Джимми Джонсон, Даниэль Суарес, Райан Блэйни и Курт Буш.

За шесть этапов до окончания сезона лидерство в личном зачёте удерживает Мартин Труэкс. На его счету 3095 очков. Денни Хэмлин и Кайл Буш, у каждого из которых по 3080 очков, идут вторым и третьим соответственно. На четвёртой позиции расположился Кевин Харвик, отстающий ещё на шесть очков.