Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гонщик Формулы-1 захотел устроиться на работу в Uber

Гонщик Формулы-1 захотел устроиться на работу в Ub
Гонщик Формулы-1 захотел устроиться на работу в Uber
Авто / Формула-1 0

Пилот Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Рейсинг Пойнт», сообщил, что хочет устроиться на работу в мексиканское подразделение Uber.

«Слыхал, они в Uber ищут опытных водителей. Хочу знать, каковы их требования», — написал Перес в своём «твиттере».

В Uber ответили Пересу, предложив ему для начала зарегистрироваться.

«Было бы здорово, чтобы ты стал нашим партнёром, Серхио. Для начала зарегистрируйся», — сказано в сообщении в официальном «твиттере» мексиканского подразделения компании.

За четыре этапа до окончания сезона-2019 Перес, на счету которого 35 очков, занимает 11-е место в личном зачёте чемпионата.

Перес выступает за «Рейсинг Пойнт», которая ранее называлась «Форс Индия», с 2014 года.

Из-за тайфуна гонщик Формулы-1 склеит модель 6-колёсной машины Ф-1
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019