Гонщик Формулы-1 захотел устроиться на работу в Uber
Пилот Формулы-1 Серхио Перес, выступающий за команду «Рейсинг Пойнт», сообщил, что хочет устроиться на работу в мексиканское подразделение Uber.
«Слыхал, они в Uber ищут опытных водителей. Хочу знать, каковы их требования», — написал Перес в своём «твиттере».
В Uber ответили Пересу, предложив ему для начала зарегистрироваться.
«Было бы здорово, чтобы ты стал нашим партнёром, Серхио. Для начала зарегистрируйся», — сказано в сообщении в официальном «твиттере» мексиканского подразделения компании.
За четыре этапа до окончания сезона-2019 Перес, на счету которого 35 очков, занимает 11-е место в личном зачёте чемпионата.
Перес выступает за «Рейсинг Пойнт», которая ранее называлась «Форс Индия», с 2014 года.
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