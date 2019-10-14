Гонщику Формулы-2 понравилась медсестра больницы в Сочи
Японский гонщик Формулы-2 Нобухару Мацусита опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, сделанную в больнице в Сочи. Мацусита попал в аварию во второй гонке российского этапа Формулы-2, после чего его отправили в больницу.
По словам японского пилота, ему очень понравилась медсестра, которая делала ему уколы.
«Когда я был в русской больнице… Счастливого понедельника», — подписал фотографию Мацусита, сопроводив пост хештегом #veryhotnurse (очень горячая медсестра. — Прим. «Чемпионата»).
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Мацуситы.
26-летний Мацусита, выступающий за команду Carlin, не получил переломов в инциденте.
Финальный этап сезона Формулы-2 пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Абу-Даби.
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