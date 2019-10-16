Бриаторе назвал условия возвращения Алонсо в Формулу-1

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе рассказал, что должно случиться, чтобы двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо вернулся в Формулу-1. По его словам, Алонсо вернётся только в том случае, если получит предложение от одной из трёх топ-команд.

«Возвращение Алонсо? Я говорил с ним об этом. Фернандо вернётся только в том случае, если ему предложат место в «Феррари», «Мерседесе» или «Ред Булл». В противном случае это не имеет смысла», — цитирует Бриаторе GrandPX.news.

Бриаторе подчеркнул, что в теории Алонсо может вернуться даже в «Феррари», несмотря на то что гонщик и команда пошли на разрыв контракта в 2014 году.

«Всё возможно, если они хотят побеждать», — заметил он.

Последней командой Алонсо в Формуле-1 был «Макларен», откуда он ушёл после сезона-2018.