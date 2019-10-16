Шведский телеканал вспомнил все японские мемы перед стартом гонки Ф-1
На шведском телеканале Viasat Motor необычно начали трансляцию Гран-при Японии, который состоялся в минувшие выходные. Перед началом традиционного представления команд и гонщиков зрители ознакомились с миром японской массовой культуры. Забавный видеоролик занял всего 58 секунд.
Если у вас не отображается видеоролик, его можно посмотреть в «фейсбуке» шведского Viasat Motor.
Гран-при Японии завершился победой гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса, стартовавшего с третьего места. Вторым к финишу пришёл обладатель поула Себастьян Феттель из «Феррари». Замкнул тройку сильнейших Льюис Хэмилтон («Мерседес»), который на старте был четвёртым. Российский гонщик Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», стартовал 14-м и финишировал 12-м.
Квят объяснил, почему провалился на старте Гран-при Японии
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