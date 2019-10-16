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Расселл угрожал «Уильямсу» самовольным сходом из-за плохих тормозов

Расселл угрожал «Уильямсу» самовольным сходом из-за плохих тормозов
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Уильямса» Джордж Расселл был крайне недоволен работой тормозов в ходе Гран-при Японии — настолько, что угрожал по радио сойти, сообщает издание RaceFans.

В начале гонки Расселл описал эффективность тормозов как ужасную, после чего в команде попробовали поэкспериментировать с настройками, чтобы улучшить ситуацию. После этого гонщик утверждал, что эффективность работы тормозов менялась от круга к кругу: они работали то очень хорошо, то очень плохо.

После 13 кругов Расселл сказал, что может закончить гонку, поскольку ситуация стала опасной. Пилот всё же не стал сходить и добрался до клетчатого флага, но сказал своему гоночному инженеру, что пилотировать с этими тормозами больше нельзя.

В «Уильямсе», отвечая на вопрос издания, не стали вдаваться в суть проблем, однако сказали, что особенности трассы в Сузуке усугубили сложности, испытываемые с тормозами.

Источник: «Уильямс» отомстил Кубице за слишком раннее объявление об уходе
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